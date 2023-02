Con le misure antismog impossibili molti esami di guida a Torino

Diversi degli oltre 500 esaminatori di guida piemontesi utilizzano veicoli che non possono circolare se sono in vigore le misure antismog. A sollevare il tema è Silvio Magliano, Presidente Gruppo Consiliare Moderati in Consiglio Regionale del Piemonte, che porterà il tema in Consiglio.

“La Giunta intende inserire tra le categorie esentate dalle limitazioni del traffico gli esaminatori di guida? – si chiede Magliano – Una misura non più rimandabile e che chiederò di prendere in seria considerazione discutendo un Question Time appena depositato. La DGR 26-3694/2021, tra le diverse esenzioni alla limitazione della circolazione dei veicoli per casi particolari, non ha previsto la categoria degli esaminatori di guida. Le conseguenze di questa mancata deroga si fanno sentire ogniqualvolta scattano le limitazioni previste dal cosiddetto “semaforo antismog”, in vigore anche quest’anno fino al prossimo 15 aprile. L’introduzione di specifiche esenzioni anche per questa categoria sarebbe opportuna per agevolare l’importante lavoro svolto dagli esaminatori di guida e sveltire le procedure. Ogni anno sono oltre 40mila i piemontesi che affrontano, e nell’80% dei casi superano, l’esame di guida.”