Domenica TEDxTorino è dedicato all’Amore

Torna anche nel 2023 l’appuntamento con TEDxTorino – il TEDx più grande d’Italia per numero di volontari – per parlare di Amore, quello con la A maiuscola. L’amore per le persone. L’amore per l’umanità.

È tutto pronto: una grande arena, quasi 100 volontari, più di 1500 spettatori, migliaia di collegamenti in streaming e 15 speaker, tutti con qualcosa di molto interessante da raccontare. Ognuno di loro ha tra i 5 e i 14 minuti per salire sul palco e parlare della propria idea. Innovativa, rivoluzionaria, controcorrente, sorprendente. Il bello è che anche argomenti che sembrano distanti e poco comprensibili, sul Palco di TEDx hanno la capacità di apparire semplici e alla portata di tutti. Il modello, ormai diffuso, è quello di TED, l’organizzazione no profit americana nata nella Silicon Valley per andare alla “ricerca di idee che meritano di essere diffuse” e condividerle.

In un periodo di sfiducia diffusa, di distanze, di conflitti e antagonismi, TEDxTorino ha cercato idee che uniscano, includano e restituiscano alle persone l’orgoglio e la meraviglia di appartenere al genere umano. Per ripartire da queste, con uno sguardo di fiducia e di speranza nei confronti dell’umanità.

Simone Arcagni è un professore universitario e si occupa in diversi modi di media e culture digitali. A TEDxTorino parlerà di che cos’è realmente il digitale e di cosa vuole. E soprattutto perché dobbiamo imparare a prendercene cura per ritrovare noi stessi in quanto esseri umani.

Marcello Ascani, a soli 25 anni è tra i più importanti Youtuber italiani con uno dei canali più longevi (10 anni), imprenditore e fondatore di Flatmate Agency. Fonte di ispirazione e modello per giovanissimi, giovani e non solo, sul palco di TEDxTorino parlerà di come sapersi presentare tramite contenuti digitali sia la chiave del successo nel mondo di oggi.

Irene Bongiovanni, giornalista, presidente nazionale di Confcooperative Cultura Turismo Sport, vicepresidente di Confcooperative Piemonte, presidente della cooperativa Dstile, porterà sul palco una riflessione sulla necessità di essere generativi in questo momento storico. Grazie all’esperienza e al lavoro quotidiano a stretto contatto con il mondo della cooperazione e con la valorizzazione del patrimonio culturale italiano, Irene Bongiovanni ci accompagnerà in un viaggio alla ricerca di una bussola che possa guidarci, ogni giorno, nel prenderci cura di noi stessi e degli altri.

Il fotografo Luca Bortolato ha attraversato per tre mesi l’Italia su una vecchia bicicletta per realizzare “Fotografie inutili”. Il suo viaggio, da poco concluso, prosegue sul palco di TEDxTorino dal quale racconterà l’importanza fondamentale che hanno avuto le persone nella realizzazione del suo progetto. I visitatori avranno modo di immergersi in un viaggio tra memoria, ricordi e voci, fra le immagini di tanti volti diversi per età e provenienza ma tutti accomunati dalla stessa intenzione di voler riattivare e salvare un patrimonio di fotografie che altrimenti sarebbe andato certamente perso.

Lo scrittore Guido Catalano porterà sul palco di TEDxTorino una performance: un racconto del perché il poeta abbia iniziato a scrivere poesie d’amore, il suo rapporto personale con l’amore e come questo sia variato nel tempo. Un racconto animato da una selezione di opere dell’autore, in pieno stile Catalano!

Grazia Concilio e Maryam Karimi, partendo dalla loro personale esperienza e da quanto realizzato nel progetto europeo easyRights, racconteranno le storie di tre migranti e le loro difficoltà di accesso ai servizi pubblici nel paese in cui vivono, transitano, hanno richiesto asilo. L’amore incondizionato per l’essere umano non è solo un insieme di parole ma si sostanzia nella facilità di accesso ai servizi per garantire l’esercizio dei diritti dell’uomo.

Serena Mancini, attivista della presenza e formatrice. Partendo dalla sua personale esperienza racconterà di come l’ascolto sia l’atto di amore più radicale per reclamare la nostra comune umanità. Più ci assumiamo la responsabilità della nostra esperienza e del nostro sentire, più invitiamo gli altri a diventare consapevoli dei propri bisogni e sentimenti, il che apre la strada alla reciprocità e all’interdipendenza.

Alessandro Messina, manager ed economista, direttore generale in Banca Etica, parlerà di come sia possibile cambiare la relazione col denaro, attraverso la corretta informazione e la crescita di consapevolezza dei suoi diversi modi di incidere sulla realtà, fino a scegliere di farne un uso alternativo e sostenibile.

Giulia Musso, responsabile fundraising della Fondazione Paideia – fondazione che ogni giorno offre un aiuto concreto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie – racconterà dell’incondizionato amore per l’essere umano che incontra quotidianamente. Nelle storie di tanti genitori, fratelli e sorelle di bambini con disabilità, ma anche negli occhi delle persone che scelgono di donare per qualcuno che non conoscono, trasformando il loro contributo in un abbraccio che dice “sono qui, siamo qui con voi, non siete soli”. Perché la disabilità non è soltanto “di qualcuno”, ma qualcosa che riguarda ognuno di noi.

Emanuele Ottoni è il padre di Leonardo, un ragazzo autistico. A TEDxTorino porterà una narrazione, a tratti surreale, che tratterà di: esperienza, confronto ed un amore incondizionato. Tutti elementi utili per superare le sue fragilità, soprattutto nell’approdare alla meta: un futuro dignitoso per il figlio in questa società.

Marco Savini è il fondatore e CEO di BigRock, è uno dei primi in Italia a studiare e sviluppare Computer Grafica, scrivendo diversi libri su Maya e collaborando con produzioni di prestigio di video-clip musicali e pubblicità. Sul palco di TEDxTorino parlerà del legame tra passato, presente, futuro. Di realtà fisica e di universo virtuale. Di metaverso. Per giungere al cuore dei significati, che non prescinde dal legame virtuoso (e non virtuale) tra vecchie e nuove generazioni.

Devi Vettori, formatrice su tematiche adottive e narrazione, presidente dell’associazione di volontariato Legàmi. Racconterà dell’incondizionato amore per l’essere umano tramite l’amore per le tante storie di adozione con cui ha a che fare ogni giorno e che ha deciso di non trattare come singole testimonianze ma come stimolo per confrontarsi su un tema ancora così tabù come l’adozione in modo nuovo, per abbattere lo stigma e per riconoscere l’universale che c’è in ogni esperienza di vita per allargare il confronto e creare spazi nuovi di dialogo costruttivo tra persone adottate e società.

Gabriele Vitacolonna e Manuel Cernigliaro parleranno del connubio tra psicologia e videomaking, di come la psicologia possa essere svolta in strada e di come immagini e video possano non solo carpire e afferrare ma anche andare nel profondo dell’animo umano per aiutarlo e cambiarlo. Hanno fondato un progetto, lopsicologoatipico, attraverso cui aiutano persone in difficoltà “per strada” e arrivano al pubblico attraverso i social. Parleranno del potenziale sinergico della fotografia e della terapia, di come l’hanno scoperto (da coinquilini, a Torino, nel 2020, in piena pandemia) e di come aiutare gli altri sia indispensabile per conoscere sé stessi.