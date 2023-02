Partono per la Turchia da Cuneo Levaldigi i sanitari della maxiemergenza della Regione Piemonte

Il team sanitario della Maxiemergenza della Regione Piemonte partirà nella mattinata di domani, mercoledì 15 febbraio per la Turchia, afflitta dai recenti terremoti insieme al territorio della Siria, che hanno provocato oltre 35 mila vittime finora.

In concomitanza con la partenza del team sanitario della Maxiemergenza della Regione Piemonte per la missione di soccorso della popolazione terremotata in Turchia, è previsto un punto stampa presso la Sala Imbarchi dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi, con la presenza del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi e del coordinatore della missione Mario Raviolo.

Il team sanitario presterà servizio nell’ospedale da campo Emergency medical team type 2 (Emt2) messo a disposizione dalla Regione Piemonte e che proprio stamattina ha raggiunto la Turchia a bordo della nave militare italiana San Marco, insieme a una colonna mobile di 21 mezzi e ad oltre 40 volontari della Protezione civile piemontese.

