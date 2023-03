Riaperta dopo i lavori la fermata Paradiso della Metro di Torino in entrambe le direzioni

Dopo una settimana dalla chiusura della stazione Paradiso della linea 1 della Metropolitana di Torino, Gtt riapre anche se a lavori non conclusi la fermata in entrambe le direzioni.

“”I lavori sono ancora in corso, ma lo stato di avanzamento consente la riapertura in sicurezza. Lungo le banchine sono posizionate tettoie temporanee a protezione della clientela. Il provvedimento si rende necessario fino al completo ripristino della infrastruttura. Segnaliamo che le scale mobili che collegano atrio e banchina non saranno utilizzabili perché non è possibile posizionare le protezioni anche su questi impianti. Sono sempre disponibili gli ascensori. Per le persone con disabilità visiva che devono scendere alla stazione Paradiso, consigliamo di salire in testa al treno se viaggiano in direzione Fermi e in coda al treno se viaggiano in direzione Bengasi” – fa sapere Gtt.

Era dal 21 febbraio scorso, che a causa di una tubatura rotta che ha allagato la stazione, che i passeggeri dovevano fermarsi a Marche o Fermi, oppure salire su un bus per raggiungere borgata Paradiso a Collegno.