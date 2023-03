Inizia lo screening HCV al comprensorio di Mirafiori di Stellantis

Nell’ambito del programma di screening promosso dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte per l’identificazione e il trattamento delle infezioni da virus dell’Epatite C (HCV), l’ASL Città di Torino ha iniziato un’importante collaborazione con diverse aziende private del territorio cittadino.

Da oggi, giovedì 2 marzo, fino al 31 marzo, Stellantis aderisce all’iniziativa offrendo la possibilità ai propri dipendenti del complesso di Mirafiori, residenti a Torino, di effettuare gratuitamente lo screening HCV all’interno della propria sede di lavoro.

L’Epatite C è un’infezione del fegato causata dal virus dell’epatite C (HCV). La prevenzione si basa sulla riduzione del rischio di esposizione al virus, in quanto attualmente non esiste un vaccino in grado di prevenire l’infezione da epatite C. Questa infezione può guarire spontaneamente con l’eliminazione del virus oppure, nella maggior parte dei casi, cronicizzare e, se non trattata con una terapia specifica, provocare cirrosi ed epatocarcinoma. La malattia epatica cronica di solito si manifesta lentamente, senza segni o sintomi, per diversi decenni e l’unico modo per individuarla è lo screening, che si rivolge alle persone nate prima del 31 dicembre 1989.

“Grazie alla collaborazione con Stellantis – dichiara il Dott. Carlo Picco, Direttore Generale dell’ASL Città di Torino – prosegue il Programma di Screening HCV promosso dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte, con un‘ottima partecipazione dei dipendenti, che oggi ha già raggiunto circa 400 iscrizioni per l’effettuazione del test”.

“In Stellantis abbiamo definito una serie di azioni per proteggere il nostro bene più prezioso: le nostre persone affinché la loro tutela diventi parte integrante del nostro modo di operare in tutto il mondo” – ha dichiarato Martin Alejandro Oviedo – Wellbeing and Health & Safety Manager di Stellantis. “Con questo spirito, Stellantis è lieta di collaborare con l’Asl di Torino nella campagna promossa dal Ministero della Salute per lo screening su base volontaria per tutti i dipendenti con sede di lavoro nel comprensorio di Mirafiori, iniziativa che ha riscosso subito una grande adesione”.