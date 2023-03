Pesce davanti alla Regione e acqua rossa alla fontana Angelica, è la lotta per il clima

Lo sciopero globale per il clima dei Fridays For Future è cominciato questa mattina con un’azione davanti alla Regione Piemonte in piazza Castello a Torino. Manifestanti hanno rovesciato pesce sul selciato e srotolato uno striscione che recita: “Regione Piemonte? Un pesce fuor d’acqua contro la siccità”.

Intanto in piazza Solferino, attivisti di Extintion Rebellion hanno colorato di rosso la fontana Angelica (con semplice polvere di barbabietola non dannosa) e posizionato sirene morte con uno striscione “Acqua per tutti, champagne per qualcuno”.