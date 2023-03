E’ il grande giorno della Milano – Sanremo la prima tradizionale classica monumento del calendario del ciclismo.

La classicissima di apertura della stagione attraversa la provincia di Alessandria entrando in Piemonte da Voghera per attraversare Pontecurone, Tortona, Pozzolo Formigaro, Novi Ligure, Basaluzzo, Capriata d-Orba, Silvano d’Orba, Ovada per raggiungere in territorio ligure Rossiglione e poi il Passo del Turchino.