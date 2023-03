Il turismo “pet-friendly” in Piemonte raccontato a “Dalla parte degli animali” su Mediaset

Il Piemonte del turismo “pet friendly” si presenta in televisione a partire da domenica 26 marzo grazie alla partecipazione della Regione Piemonte al programma televisivo “Dalla parte degli animali” condotto da Michela Vittoria Brambilla, presidente della Lega Italiana per la Difesa degli Animali e dell’Ambiente: 6 i momenti previsti sul territorio, realizzati col supporto di Visit Piemonte e delle Agenzie Turistiche Locali, e che verranno programmati su Rete 4 la domenica mattina alle 10,25 con replica il mercoledì in seconda serata e la domenica stessa alle 15,20 su La 5.

A partire dal Torinese e poi a seguire con le altre aree regionali, ogni rubrica sarà dedicata alla valorizzazione di luoghi da vivere con il proprio cane: musei, regge e castelli, parchi, percorsi, curiosità, servizi di trasporto e di accoglienza e interviste che, a testimonianza delle realtà turistiche amiche dei nostri compagni a quattro zampe, saranno utili a far conoscere ai telespettatori alcuni tra i siti più belli dove è possibile trascorrere una vacanza speciale con la famiglia al completo.

Un progetto che si affianca ad altre iniziative pet friendly della Regione Piemonte, come il Tavolo regionale sul benessere animale istituito di recente presso la Direzione Regionale Sanità e Welfare dall’assessore al Benessere

Animale, Chiara Caucino.

Secondo una ricerca Coldiretti, nella scorsa estate 8,5 milioni di italiani hanno scelto di partire con il proprio animale da compagnia, grazie anche ad un’accresciuta cultura dell’ospitalità amica dei 4 zampe lungo tutta la penisola. Da una ricerca ENIT presentata a TTG 2022 emerge che tra i servizi più richiesti per il turismo outdoor e sostenibile ci sono quelli pet friendly, scelti dal 19% degli utenti. L’Italia risulta inoltre il Paese più accogliente al mondo per questo target sotto ogni aspetto, strutture turistiche, servizi e diritti degli animali: lo rivela uno studio condotto da The Swiftest, start-up americana che si occupa di assicurazioni di viaggio, che ha messo a confronto 51 Paesi su 8 parametri.

“Ad oggi, la destinazione Piemonte ha un’offerta in aumento, capace di accogliere ospiti con animali sia a livello di ricettività che di spazi espositivi e di visita – sottolinea l’assessore alla Cultura, Commercio e Turismo della Regione Piemonte, Vittoria Poggio – Stiamo quindi lavorando per promuovere il turismo in chiave pet friendly, riconoscendo che questo contribuisce anche alla crescita civile, culturale e sociale delle località ospitanti e dei visitatori. I canali televisivi rappresentano un importante veicolo di visibilità da cui ci aspettiamo ricadute economiche dirette e indirette sui territori. Inoltre, per noi questa occasione si traduce anche in un momento educativo contro l’abbandono di animali prima di andare in vacanza”.

Nel Torinese, con la collaborazione di Turismo Torino e Provincia, sono state coinvolte per le prime due rubriche le location della Palazzina di Caccia di Stupinigi, del Museo dell’Automobile, del Parco del Valentino e della Reggia di Venaria, con un focus sul centro storico di Torino a misura di 4 zampe con le sue zone verdi e il City Sightseeng.

A seguire si parlerà del Cuneese, del Biellese, del Distretto dei Laghi e dell’Alessandrino con il supporto delle rispettive Agenzie Turistiche Locali.