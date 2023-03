Accordo tra Apple e Azienda Sanitaria Zero del Piemonte per SOS Emergenze satellitare

Da oggi, martedì 28 marzo, è attivo l’innovativo Servizio di sicurezza SOS Emergenze via satellite di Apple che permette a chi usa un iPhone 14 di inviare e ricevere messaggi con servizi di emergenza quando si trovano al di fuori della copertura cellulare e Wi-Fi.

Grazie alle nuove tecnologie, tutti i modelli della linea iPhone 14 possono connettersi direttamente ad un satellite, grazie ad una combinazione di componenti hardware e software profondamente integrati. SOS Emergenze offre la possibilità ad un satellite per condividere informazioni critiche con i servizi di emergenza.

Per l’Italia Apple ha individuato Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte, con le sue Centrali NUE, quale Struttura Nazionale di ricevimento delle richieste di soccorso.

Questo servizio innovativo mette in contatto l’utilizzatore dell’iPhone 14 con centri di smistamento, in cui operano specialisti in emergenza formati da Apple e che, per gli SOS Emergenze sul territorio italiano, contatteranno Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte, attraverso le sue Centrali NUE 112.

L’accordo tra Apple e Azienda Sanitaria Zero Regione Piemonte ha durata biennale.