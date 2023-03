Nasce un comitato di cittadini per dire No alla cava di estrazione argilla di Druento

A dicembre 2022 è stato adottato il “PRAE – Piano Regionale Attività Estrattive” della Regione Piemonte, che verrà presto approvato dalla Giunta Regionale e che contiene, oltre alla previsione di grandi ampliamenti nella zona delle cave già esistenti fra Druento e Collegno, il progetto di una nuova cava di estrazione di argilla in un’area non ancora compromessa, fra le più belle del territorio druentino.

Sul tema abbiamo ricevuto il seguente comunicato del neonato “NO Cava Misterletta Cortese Balmera”:

“La cava sarebbe ubicata tra le Cascine Misterletta, Cortese e Balmera, deturpando 66.000 metri quadri di terreni agricoli. La sua presenza impatterebbe però anche sui territori confinanti, richiedendo la creazione di una viabilità ad hoc per l’accesso e il transito di mezzi pesanti.

Cosa comporterebbe tutto ciò?

Là dove oggi è tutto verde e vediamo correre caprioli, ci potrebbero essere solo cumuli di terra, escavatori e camion, con l’inquinamento acustico e atmosferico che inevitabilmente ne deriverebbero.

Per opporsi a questo progetto nasce il “Comitato Spontaneo NO CAVA Misterletta-Cortese-Balmera”, che raccoglie le preoccupazioni dei cittadini di Druento e che in poco tempo è stato capace di portare l’informazione a tappeto su un territorio del tutto disinformato e impreparato.

Tra i residenti e i frequentatori del comune, ci si chiede con che criterio sia stata individuata questa zona, creando un precedente per future espansioni, come avviene ora per gli altri poli di cava, e come non si sia considerata la presenza di abitazioni nei terreni confinanti.

Il Sindaco e la Giunta Comunale con la delibera n. 17/2023 hanno espresso chiaramente parere negativo.

Tuttavia questo non basta, per questo il Comitato chiede azioni forti e l’appoggio di tutta la popolazione per il diritto all’informazione e alla salute e per la tutela del territorio.

Il Comitato si impegna a sensibilizzare e aggiornare la popolazione attraverso la pagina facebook NO Cava Misterletta Cortese Balmera | Facebook, il sito web Home | Comitatonocava It e la petizione online Petizione · NO CAVA MISTERLETTA, CORTESE, BALMERA · Change.org e chiede a grande voce:

al Sindaco e alla Consiglio Comunale di far valere il loro parere contrario, e di mobilitarsi presso la Regione;

alla Regione Piemonte, il recepimento del parere negativo della Giunta Comunale e un riscontro in merito alle osservazioni di carattere ambientale e paesaggistico;

al cavatore proponente e ai proprietari dei terreni, il ritiro immediato del progetto di creazione di un nuovo polo estrattivo per il bene della cittadinanza di cui facciamo parte;

a tutte le istituzioni e i soggetti coinvolti, un confronto e dibattito immediato per poter comprendere meglio le azioni e scelte previste sul territorio”.