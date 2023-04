A Rivara il Festival del Gelato Italiano

Dal 5 al 7 maggio 2023, Rivara, in provincia di Torino, diventa la capitale del gelato per la seconda edizione del “Festival del Gelato Italiano – Artigianale e Gastronomico”, organizzato da Associainsieme, costituita da dieci associazioni Rivaresi, in collaborazione con il Comune di Rivara e il patron del festival Marco Nicolino della gelateria Buono e Sano di Rivarolo Canavese, con il supporto della Camera di commercio di Torino, Ascom Confcommercio Torino e provincia e con il patrocinio di Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte, Città metropolitana di Torino, Confartigianato Città Metropolitana di Torino e Gal Valli del Canavese.

Per tre giorni, dalla colazione al dopo cena, Rivara si trasforma in un grande laboratorio artigianale dove i Maestri Gelatieri provenienti da 12 regioni italiane creano i loro gelati rigorosamente artigianali con materie prime selezionate del territorio di origine, senza alcun preparato e utilizzando solo ingredienti freschi. Il cuore pulsante del Festival sarà lo storico parco di Villa Ogliani a Rivara, dove, dal pomeriggio di venerdì 5 alla sera di domenica 7 maggio, nel più puro spirito della condivisione, i Maestri Gelatieri prepareranno di persona i gelati da degustare in diverse formule, dal classico cono agli abbinamenti guidati con il cibo e il vino. Il programma completo sul sito festivaldelgelatoitaliano.com

Al festival si potrà seguire passo dopo passo la produzione dei gelati e assaporarne i gusti particolari e raffinati. Interviste, dimostrazioni e racconti permetteranno di scoprire il lavoro e la passione di alcuni tra i più importanti Maestri Gelatieri Italiani, di conoscere le loro tecniche e tutti i retroscena del dolcissimo mondo del gelato.

Il programma dell’edizione 2023 offre un’esperienza a tutto tondo. Il successo della prima edizione del 2022, che ha richiamato 18 mila visitatori, ha determinato l’ampliamento di questo secondo Festival arricchendolo con ulteriori momenti culturali e gastronomici.

L’intrattenimento per i bambini permetterà alle famiglie di prender parte alla manifestazione in tutta serenità; il clima festoso con musica dal vivo, i punti gastronomici dei Maestri del Gusto, dei produttori locali e degli artigiani garantiranno un fine settimana unico e spettacolare. Lungo le stradine del parco di Villa Ogliani si potranno visitare gli stand dei Maestri del Gusto di Torino e provincia con i loro prodotti artigianali, vari produttori locali, espositori florovivaistici e la Piazza dei Sapori con tanti operatori dello street food regionale di qualità e le loro specialità.

Grazie alla partecipazione del foodteller Fabio Bongiorni, durante le giornate del festival saranno organizzati diversi talk show nei quali verrà approfondito il mondo del gelato artigianale. Saranno inoltre presentati i Maestri del Gusto di Torino e provincia accanto a interessanti show cooking con la foodblogger Lisa Fontana.

I professionisti del settore interverranno per animare i dibattiti nell’ambito dell’alimentazione, con riferimento al gelato artigianale e ai suoi ingredienti, e le masterclass permetteranno agli appassionai di scoprire stili, tecniche, materie prime e abbinamenti dei gelati.

Dato il successo riscosso durante la scorsa edizione anche quest’anno sarà riproposta la Cena Gourmet. In collaborazione con i ristoratori della zona sarà realizzato un particolare menù che consentirà ai partecipanti di compiere un viaggio attraverso piatti gourmet abbinati ad un gusto di gelato gastronomico realizzato dai Maestri Gelatieri.

Imperdibili l’Aperigelato e la Colazione con cornetti, gelato e vera granita siciliana, una particolarità del festival.