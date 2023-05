Dopo una lunga malattia si spegne Gian Piero Clement, esponente di Rifondazione Comunista

“Questa mattina ci è giunta la notizia della scomparsa del compagno Gian Piero Clement. Una dolorosa notizia che seppur attesa per la gravità della malattia che lo ha colpito, ci ha turbati profondamente.

Gian Piero ha lottato con la determinazione e la speranza che lo hanno caratterizzato tutta la vita.

Iscritto in gioventù a Democrazia Proletaria, è stato un combattivo delegato sindacale in SKF, prima per la Fim-Cisl e poi tra i fondatori dell’Associazione Lavoratori Pinerolesi. Negli anni successivi, con la SKF che lo aveva minacciato di licenziamento, cominciò a fare politica fuori dalla fabbrica, nelle fila di Rifondazione Comunista: Consigliere comunale e assessore a Pinerolo e poi consigliere e capogruppo di Rifondazione Comunista in Regione Piemonte.

Così lo ricordano i compagni del circolo di Rifondazione Comunista di Pinerolo: “combattivo, determinato, speranzoso e nello stesso tempo responsabile ed attento agli altri, partecipe fino in fondo della sua comunità. Perché Gian Piero ha lottato e rischiato di persona tutta la vita ma non ha mai avuto quelle tentazioni narcisistiche che caratterizzano sovente che fa politica in prima linea. Gian Piero è sempre stato e si è sempre percepito come un uomo della sua comunità: la comunità delle compagne e dei compagni comunisti, la comunità del mondo del lavoro, la comunità pinerolese, in cui era inserito come nessun altro ed a cui era fortemente legato. Non a caso, il 25 aprile, con la malattia che lo aveva già pesantemente aggredito, ha voluto partecipare, come sempre aveva fatto, alla manifestazione del 25 aprile a Pinerolo.”

Un abbraccio a Miranda, ai figli e a tutti i suoi cari.

Ciao Gian, la terra ti sia lieve, il tuo ricordo continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle lotte per la liberazione degli uomini e delle donne”.

Comitato Regionale Prc-Se Piemonte

Federazione Provinciale Prc-Se Torino