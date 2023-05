L’Università di Torino verso nuovi progetti di Public Engagement con l’iniziativa “Out of Office. Siamo al lavoro con la comunità”

Lo scorso 10 maggio, il Comitato di Ateneo per il Public Engagement “Agorà Scienza”, dell’Università di Torino, ha indetto presso il Sermig – Arsenale della Pace un brainstorming collettivo volto a discutere e lavorare su tre grandi sfide contemporanee: la sostenibilità, il lifelong learning e le forme di dialogo tra Università e territorio.

L’evento, seconda tappa di un percorso iniziato a novembre 2022 con “Out of office. Siamo al lavoro con la comunità”, ha coinvolto diversi attori che operano sul territorio (imprese, enti del terzo settore, istituzioni pubbliche, scuole ed enti culturali) per raccogliere le idee e gli elementi necessari alla nascita di nuovi progetti di Public Engagement.

Durante la mattinata, ogni tavolo di discussione, composto da specialisti provenienti da diversi settori, ha affrontato le tre tematiche. Le proposte e i punti di vista emersi sono poi stati raccolti e rielaborati da un software di intelligenza artificiale che ha permesso di condividere centinaia di idee in tempo reale.

Il report dell’evento verrà poi presentato affinché le riflessioni stimolate durante il suo svolgimento possano contribuire al Piano Strategico per il Public engagement del prossimo triennio 2023-2026, alimentando nuove opportunità di collaborazione tra università e territorio e fornendo alle persone di tutti i livelli ed organizzazioni gli strumenti adeguati per affrontare il cambiamento e rispondere alle sfide sociali del futuro, grazie alla comunicazione e alla collaborazione tra le diverse sfere del sapere.