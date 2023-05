78 spiagge su 7 laghi e 2 torrenti: si apre oggi la stagione balneare in Piemonte

La stagione balneare 2023 si apre in Piemonte il 15 maggio (D.D. 993 del 08/05/2023) e terminerà, come di consueto, il 30 settembre.

La rete sottoposta a monitoraggio nella stagione 2023 è costituita da 78 acque di balneazione situate su sette laghi naturali (Lago Maggiore, Lago d’Orta, Lago di Mergozzo, Lago di Viverone, Lago di Avigliana Grande, Lago Sirio, Lago di Candia) e due corsi d’acqua (Torrenti Cannobino e San Bernardino).

Oltre al controllo su tutta la rete dei parametri microbiologici Enterococchi intestinali ed Escherichia coli, nel corso della stagione balneare sarà condotto, come nei precedenti anni, un monitoraggio dei cianobatteri sui laghi Maggiore, Sirio, Candia, Viverone e Avigliana Grande, al fine di prevenire eventuali rischi per la salute dei bagnanti.

Al termine della stagione 2022, il 91% delle acque di balneazione piemontesi ha conseguito l’obiettivo previsto dalla Direttiva Europea 2006/7/CE, che prescriveva il conseguimento della classe Sufficiente entro la fine della stagione balneare 2015.

Sette zone, invece, sono risultate in classe di qualità Scarsa; di queste, la zona Barcaccia sul Lago di Candia, avendo raggiunto le 5 stagioni consecutive in tale classe, non sarà più utilizzabile ai fini balneari come previsto dalla normativa. Le restanti zone in classe Scarsa, situate sul Lago Maggiore (Lido di Arona, Incrino a Ghiffa, Spiaggia Cicognola a Dormelletto e La Rotta a Castelletto Ticino), sul Torrente Cannobino (Orrido S.Anna a Cannobio) e sul Lago di Candia (Zona Canottieri Chalet), saranno invece utilizzabili ai fini balneari a fronte dell’attivazione da parte dei Comuni di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause dell’inquinamento.