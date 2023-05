La Regione Piemonte sblocca nuovi fondi a sostegno dei Comuni colpiti dal maltempo

La Regione Piemonte ha recentemente sbloccato, per il primo semestre 2023, nuovi fondi a sostegno dei Comuni della Provincia di Torino colpiti da calamità naturali. Il nuovo contributo regionale si somma ai quasi 2 milioni di euro stanziati nel 2022: i danni causati dal maltempo hanno infatti messo a dura prova le finanze degli enti locali e una delle priorità della Regione è supportare i sindaci nella messa in sicurezza dei territori.

Nel Torinese, per questa prima trance dell’anno, saranno 8 i Comuni che potranno usufruire del contributo complessivo di 426mila euro: Pont Canavese, Cuorgnè, Pomaretto, Bibbiana, San Colombiano Belmonte, Vistrorio, Usseglio e Druento potranno impiegare i fondi stanziati dalla Regione attraverso la Legge 38/78 per varie opere di intervento pubblico, in particolare relative alla sistemazione di ponti, alla messa in sicurezza di torrenti e al consolidamento di versanti e simili.