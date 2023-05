Allerta meteo, Atc potenzia la reperibilità per il prossimo fine settimana

Le previsioni meteorologiche che indicano, per il fine settimana, piogge localmente molto forti sulla fascia montana e pedemontana alpina della nostra regione e sulle pianure adiacenti, hanno indotto l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale a potenziare la reperibilità dei propri tecnici e delle squadre di pronto intervento che operano al servizio dell’ente per fronteggiare eventuali situazioni di criticità che potrebbero verificarsi.

Pur confidando nella positiva evoluzione del quadro meteo – precisa una nota – l’Agenzia ha potenziato il servizio di numero verde 800.301081 per la segnalazione di eventuali emergenze e ha diramato disposizioni per l’allertamento delle squadre operative e delle imprese manutentrici esterne che sono pronte a intervenire in caso di criticità.

Il presidente dell’Atc del Piemonte Centrale sottolinea che, in caso di forti e prolungate precipitazioni, alcune difficoltà potrebbero manifestarsi in taluni comuni di fondovalle, nelle aree a rischio di esondazione, in particolare per pericoli di allagamento delle autorimesse interrate. Senza creare allarmismi – aggiunge il presidente – abbiamo invitato gli assegnatari e tutti i residenti delle case popolari a evitare situazioni di rischio e a mantenere la massima prudenza in caso di allagamenti, seguendo le indicazioni delle autorità locali e della Protezione Civile.