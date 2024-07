Assalti ai bancomat: due colpi in una notte nel Torinese

TORINO – La scorsa notte a Piossasco è stata attaccata la filiale della Banca Crs di Savigliano, di via Pinerolo. Quattro persone hanno fatto esplodere l’Atm con il sistema ‘marmotta’, che consiste nell’inserire un ordigno all’interno degli sportelli per farli saltare in aria. I quattro poi, sono fuggiti con il bottino a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

Con lo stesso sistema, poco dopo, a Barbania, lo sportello delle poste di via Drovetti.

I carabinieri stanno ancora indagando sui due assalti, però vista la vicinanza nei tempi tra un assalto e l’altro tra le ipotesi c’è quella che ad agire sia stata la stessa banda.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese