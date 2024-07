Riparato dopo 15 giorni l’ascensore delle case Atc di via Orvieto a Torino

TORINO – Atc comunica che si è concluso nella giornata di oggi l’intervento di riparazione dell’impianto di via Orvieto 1/5, rimasto fermo nei giorni scorsi a causa della rottura dell’inverter, componente cruciale dell’ascensore. Il problema aveva causato diverse difficoltà agli abitanti, alcuni dei quali in condizioni di difficile deambulazione.

Il ricambio, che è stato consegnato ieri dall’azienda fornitrice, è stato montato dai tecnici specializzati della società, che nella giornata di oggi hanno terminato l’installazione, le prove di funzionamento e provveduto a rimettere in azione l’impianto, eseguendo le necessarie regolazioni.

“Prendiamo atto con favore della buona riuscita dell’intervento – dichiara il presidente dell’Atc Emilio Bolla – e ci adopereremo affinché in futuro, in caso di eventuali criticità, si possano ridurre al minimo i disagi per l’utenza”.

Il complesso di via Orvieto 1, realizzato nel 2006, è di proprietà della città della Torino e in gestione ad Atc ed è servito da 11 ascensori, ciascuno dedicato a una delle 11 scale adibite a uso residenziale esistenti. Intanto, da domani sono in programma gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti delle scale 27 e 29 che consistono nell’impermeabilizzazione delle fosse e sono funzionali a ridurre la possibilità di guasti o fermi futuri.

