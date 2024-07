Dopo 20 anni finisce la storia della Fondazione per l’ambiente Teobaldo Fenoglio

TORINO – Alla vigilia dell’assemblea straordinaria dei partecipanti della Fondazione per l’ambiente Teobaldo Fenoglio la Sala Rossa si è espressa all’unanimità in favore dello scioglimento e della liquidazione della Fondazione dando mandato al delegato della Città di esprimersi in tal senso, notizia che Quotidiano Piemontese aveva anticipato nei mesi scorsi.

La Fondazione per l’Ambiente verso l’estinzione dopo la richiesta del CDA

Come ha spiegato in Aula l’assessora Chiara Foglietta la Fondazione oggi annovera ventiquattro Enti partecipanti. Vista l’impossibilità di perseguire gli scopi istituzionali con mezzi propri – i finanziamenti della Compagnia di San Paolo sono cessati dal 2022 – ed evidenziata la mancata attivazione di progetti e collaborazioni per coprire i costi di gestione oltre a scongiurare l’aggravarsi ulteriore della situazione finanziaria è unanime il parere dei ventiquattro a favore della liquidazione.

In oltre vent’anni di attività la Fondazione Fenoglio ha lavorato a progetti nel campo della tutela e della valorizzazione ambientale.

