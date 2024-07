Calcio: l’attaccante Alisha Lehmann è arrivata a Torino, giocherà con la Juventus Women fino al 2027

TORINO – La Juventus Women ha ufficialmente accolto Alisha Lehmann. L’attaccante svizzera 25enne è arrivata da poche ore a Torino, dopo aver siglato un contratto fino al 30 giugno 2027 con la società bianconera.

“Esterno d’attacco di fama internazionale, Lehmann rinforza il reparto offensivo delle bianconere. É reduce da una stagione in cui ha raccolto complessivamente 17 presenze e tre gol, in parte limitata dagli infortuni.” – si legge nella nota della Juve Women – In carriera in totale nel campionato inglese ha raccolto 19 reti e 10 assist, conquistando così un posto anche in nazionale – con la quale ha collezionato 52 presenze, due delle quali agli ultimi Mondiali del 2023, dopo l’esordio del 5 aprile del 2018 nella vittoria per 1-0 sulla Scozia.”