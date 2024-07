Gtt annuncia: fino al 2026 la metropolitana chiuderà alle 21.30 (da domenica a giovedì)

TORINO – Il Gruppo torinese trasporti (Gtt) ha dichiarato che la metropolitana di Torino chiuderà alle 21,30 (da domenica a giovedì) fino al 2026. Questa la notizia emersa dalla risposta di Gtt a un’interpellanza di Torino Bellissima depositata agli atti nel Comune di Torino.

La domanda

“Per quanto tempo la metropolitana osserverà questi orari?”, É stata valutata la “possibilità di prolungare gli orari di servizio della metropolitana (per esempio fino alle 23) in particolare la domenica per ridurre il disagio a cittadini e turisti?”

Queste sono due delle domande poste a Gtt nell’interpellanza di Paolo Damilano, di ToBellissima.

La risposta

La risposta di Gtt è stata che almeno fino al 2026, in alcune giornate, la Metro 1 seguirà “orari ridotti per consentire il proseguimento dei lavori e la manutenzione ordinaria della linea”. Di conseguenza lo stop al servizio rimarrà alle 21,30 (ultima corsa) e alle 22 si chiuderanno le porte. Il venerdì e il sabato invece si potrà salire in metro fino all’1,30.

