Scatti di animali di ogni genere provenienti da tutto il mondo: a Casteldelfino la mostra fotografica “Animalia”

CUNEO – Dalla prossima settimana, lunedì 15 luglio, è visitabile al Centro visita Alevè di Casteldelfino (via Roma 26) la mostra Animalia. Meraviglie animali dal mondo. Si tratta di un’esposizione fotografica di scatti del biologo Matteo Tolosano, che ha ritratto animali di tutto il mondo incontrati durante la sua attività di ricerca.

La mostra è aperta al pubblico fino a sabato 31 agosto negli orari di apertura stagionali del Centro visita del Parco del Monviso, dal lunedì al sabato in orario 14.30-18.30 e la domenica in orario 10-12.30 e 14-18.30; l’ingresso è libero.

“Viviamo in un’epoca di sconvolgimenti planetari. – riflette Tolosano – La crisi climatica si sta mostrando palesemente con eventi estremi sempre più comuni e va di pari passo con una crisi della biodiversità molto importante, definita come “sesta estinzione di massa”: stiamo perdendo ogni giorno ecosistemi e organismi fondamentali per il funzionamento del pianeta e la maggiore causa a questi fatti sono le abitudini delle nostre società. Nel corso delle spedizioni scientifiche a cui ho partecipato, ho avuto l’opportunità di toccare con mano le crisi attuali, di incontrare moltissime persone e di vedere luoghi e creature meravigliose. Essendo appassionato di fotografia, ho deciso di immortalarne il più possibile, con lo scopo di condividerle una volta rientrato”

