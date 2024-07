Chivasso: cede parte della strada in viale Vigili del Fuoco, chiusa al traffico

CHIVASSO – Il comune di Chivasso fa sapere che a causa di un cedimento stradale, viale Vigili del Fuoco è chiuso al traffico, nel tratto compreso tra via Togliatti e via della Coppina. Il traffico veicolare è stato deviato.

Il cedimento, di cui ancora non si conoscono le cause, è avvenuto intorno alle 19:30 di oggi lungo il tratto di strada che costeggia il Canale Cavour. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Comune e gli agenti della polizia locale per la gestione del traffico.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese