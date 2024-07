In via Faa’ di Bruno a Torino è stato recuperato un alloggio occupato abusivamente

TORINO – Un altro alloggio che era occupato abusivamente è stato recuperato questa mattina nel complesso, di proprietà Atc e destinato all’edilizia agevolata, di via Faa’ di Bruno a Torino.

L’operazione è avvenuta nell’ambito di un intervento di verifica di veicoli abbandonati realizzata dal Reparto Informativo Sicurezza e Integrazione della polizia locale di Torino, in collaborazione con l’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale.

L’intervento ha permesso di rimuovere un furgone bruciato nel cortile del complesso e un camper e, contestualmente, di recuperare un alloggio occupato abusivamente, che Atc ha subito provveduto a mettere in sicurezza. Come già avvenuto con le due unità immobiliari sgomberate nel mese di aprile scorso, anche l’appartamento recuperato oggi sarà messo a disposizione dell’Edisu, in modo che possa essere destinato all’ospitalità degli studenti.

