Incidente a Nole: scontro tra auto e moto, una persona è morta

NOLE – Un incidente mortale si è verificato questa sera, intorno alle 20, in via Circonvallazione a Nole, all’altezza del distributore Q8.

A scontrarsi una automobile e una moto, colpita in pieno. Ad avere la peggio le due persone che viaggiavano a bordo della moto. Secondo quanto si apprende, a causa dell’urto una delle due persone è finita contro una recinzione e l’altra è stata sbalzata in un canale a bordo strada.

Purtroppo per una delle due non c’è stato nulla da fare, i sanitari del 118 ne hanno constatato il decesso; l’altro ferito è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, le sue condizioni sono molto gravi.

Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, per i rilievi del caso e stabilire la dinamica dei fatti, e i vigili del fuoco.

Notizia in aggiornamento

