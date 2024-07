Incidente mortale a Nole: la vittima è un ragazzo di 27 anni, Alessio Biscuola

TORINO – È Alessio Biscuola, 27enne residente a Pessinetto, il giovane motociclista deceduto in seguito al tragico incidente stradale verificatosi ieri sera intorno alle 20, in via Circonvallazione a Nole, all’altezza del distributore Q8.

Il ragazzo era in sella a una moto Bmw che, per cause in fase di accertamento, si è scontrata con un Land Rover Defender. Insieme a lui anche un amico di 28 anni, Alessandro Colosimo, residente a Germagnano. A causa dell’urto uno è finito contro una recinzione e l’altro è stato sbalzato in un canale a bordo strada. A chiamare il 118 alcuni automobilisti che hanno assistito al sinistro.

Per Alessio Biscuola non c’è stato nulla da fare, l’amico invece è stato trasportato in elisoccorso al Cto di Torino, le sue condizioni sono gravi; è al momento ricoverato in prognosi riservata e ha riportato fratture in diverse parti del corpo, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il conducente dell’automobile invece è sotto choc ed è rimasto illeso.

Sul caso indagano i carabinieri di Venaria.

