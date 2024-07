Meteo Piemonte: tre giorni di caldo con picchi di 35°-36°C ma possibili rovesci in serata

PIEMONTE – Un promontorio anticiclonico di matrice africana determinerà condizioni di tempo soleggiato per oggi e i prossimi due giorni sul Piemonte con temperature in graduale aumento fino ai picchi di 35-36°C previsti per dopodomani. Saranno tuttavia possibili rovesci e temporali a evoluzione diurna sui rilievi alpini, in locale trasferimento alle zone pedemontane e pianeggianti nel pomeriggio di domani e nella serata di giovedì. Nella giornata di venerdì una circolazione depressionaria con minimo localizzato tra le isole britanniche e la Normandia indebolirà il bordo nordoccidentale dell’anticiclone, farà affluire aria più fresca sul Piemonte causando diffusa attività temporalesca e un calo termico.

Fonte Arpa Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/) CC BY-NC-SA 4.0 International

