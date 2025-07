SAN MAURIZIO CANAVESE – Tragedia nella notte tra domenica 6 e lunedì 7 luglio 2025 a San Maurizio Canavese, dove un uomo è stato trovato privo di vita all’interno di un’area di servizio. Il corpo è stato rinvenuto carbonizzato.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un gesto volontario.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, che indagano per chiarire la dinamica dell’accaduto.

Il suicidio è un rimedio definitivo ad un problema temporaneo. Un’altra soluzione è sempre possibile!

Il dialogo è la via più concreta per poter iniziare ad aiutare chi vede la vita come un peso.

Oltre al numero di emergenza 112, puoi provare a parlarne con Telefono Amico, tutti i giorni dalle 10 alle 24 al numero 02 2327 2327 o tramite la webcallTAI gratuita all’indirizzo www.telefonoamico.net.

