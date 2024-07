A Crescentino apre il primo Pet Store di Conad

CRESCENTINO – A Crescentino ha aperto oggi il primo PetStore Conad in via Faldella, con un ampio assortimento di servizi e prodotti dedicati alla cura e al benessere degli animali da compagnia.

Un punto vendita situato all’interno di un edificio storico adiacente al Parco cittadino e a un Dog Wash, che offrirà una serie di servizi per gli animali come l’incisione di medagliette identificative, una bilancia per la pesa degli animali, una bacheca annunci e un box per donare alimenti a canili e gattili locali, oltre a un’area ristoro.

All’interno del negozio, inoltre, i clienti avranno accesso a oltre 6.000 referenze in assortimento che variano dai nutrimenti specializzati ai parafarmaci, fino agli indispensabili accessori per il quotidiano e il tempo libero degli animali.

In linea con l’impegno di Conad Nord Ovest verso la sostenibilità ambientale, il nuovo negozio ha adottato soluzioni di efficientamento energetico, come l’intervento di relamping con l’installazione dell’illuminazione a LED.

Il Pet Store di Crescentino si estende su una superficie di vendita di 275 mq, dispone di due casse tradizionali e garantirà la presenza di quattro addetti, di cui tre nuove assunzioni, per offrire assistenza e consulenza qualificata alla clientela. Previsto anche parcheggio gratuito con circa 20 posti auto.

Il punto vendita sarà aperto dal lunedì al sabato, dalle 8:30 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:30, offrendo così ampia disponibilità per gli acquisti.

