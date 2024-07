Chivasso: investe un uomo in bicicletta e scappa, 86enne in ospedale

CHIVASSO – Anziché fermarsi a prestare soccorso, il conducente dell’automobile che ha investito un uomo di 86 anni è scappato via facendo perdere le proprie tracce.

È quanto accaduto ieri pomeriggio all’incrocio tra via Togliatti e via della Coppina, a Chivasso. All’altezza della rotonda l’anziano è stato investito. Tante le persone accorse sul posto.

L’86enne è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso per le cure del caso, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto anche i carabinieri per i rilievi. Si indaga sul pirata della strada, sentite anche le persone lì presenti.

