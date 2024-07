Assolti genitori che picchiavano le figlie: la violenza in un campo Rom è un connotato

TORINO – Una senteza della corte d’Appello di Torino è destinata a far discutere a lungo. Due genitori sono stati assolti dalle accuse di picchiare sistematicamente le figlie perchè, spiega la sentenza, nell’ambiente in cui vive la famiglia “la violenza è un connotato”.

In primo grado la coppia era stata condannata a 2 anni e mezzo di carcere. La corte d’Appello ha riconosciuto, come aveva fatto quella di primo grado, le violenze, come pure il clima di violenza presente tra i coniugi. Tuttavia i giudici di secondo grado hanno sostanzialmente ritenuto inevitabile questa modalità di gestione violenta nell’ambito del Campo Rom in cui vive la famiglia, scrivendo che questo è l'”unico strumento disponibile per garantire ordine e disciplina in seno alla famiglia e nei rapporti tra le bambine”.

A far discutere è la deifinizione di violenza come “connotato del campo Rom”, che la sentenza ha mutuato dalla deposizione di un neuropsichiatra infantile che aveva detto: “Il clima di violenza mi sembrava accettato come un dato di fatto, ma sono bambini che vivevano in un campo rom, dove la violenza è un connotato”

La prima a commentare la sentenza è stata Paola Ambrogio, Senatrice di Fratelli d’Italia e componente della Commissione Infanzia e adolescenza. Per Ambrogio “è un fatto gravissimo e un precedente pericolosissimo: da un lato si certifica che i campi rom sono un contesto in cui la violenza è all’ordine del giorno, dall’altro si sdogana la violenza contro donne e bambini proprio perchè in quel contesto è normale.

“Che questo sia avallato dal nostro sistema giudiziario – continua – è intollerabile. E’ una sentenza aberrante e paradossale, chiedo formalmente che il ministro della Giustizia mandi gli ispettori”

(NDR: la foto è di repertorio e non ritrae nessuno dei protagonisti della vicenda)

