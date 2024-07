Uno dei gelati migliori del mondo si trova a Torino: è quello della gelateria Miretti

TORINO – Se volete provare uno dei gelati migliori del mondo, non vi servirà andare molto lontano: la Gelateria Miretti di Leonardo La Porta, a Torino, si è infatti aggiudicata il sesto posto nella classifica mondiale dei gelati stilata dal Gelato Festival World Ranking per il 2024.

Lo scorso anno, la gelateria torinese si era posizionata nona in classifica. Quest’anno ha quindi guadagnato ben tre posizioni, confermandosi ancora una volta come una delle eccellenze della nostra città. Inaugurata nel 1981, la gelateria Miretti si distingue non solo per l’uso di materie prime di prima qualità, ma anche e soprattutto per la sua creatività. Quest’ultima caratteristica è il vero punto di forza della gelateria Miretti, che le ha permesso di distinguersi e di guadagnarsi una fidata clientela anche in una città competitiva come Torino, dove sono decine le gelaterie artigianali di alto livello.

Tra i particolari gusti di gelato proposti, molti dei quali realizzati per occasioni speciali nel corso degli anni, ce ne sono alcuni davvero stravaganti, come il gelato alla Carbonara fatto per il Carbonara Day, il gelato ai grissini in omaggio al Piemonte, il gelato alla Malvasia di Castelnuovo Don Bosco dedicato a Papa Francesco, per non parlare poi del gelato alla cipolla di Tropea e di quello alla polenta concia.

Accanto a questi gusti unici, però, la gelateria Miretti propone anche un’ampia offerta di grandi classici, dal Gianduja al Pistacchio, dallo Zabajone con amaretti al Crème Caramel, dal gusto al Nocciolino di Chivasso alla Dama Bianca, oltre a tutti i gusti e sorbetti alla frutta.

