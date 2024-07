Video misterioso della Juve con Yildiz, domani la numero 10?

TORINO – Nelle ultime ore la Juventus ha pubblicato un video iuttosto misterioso sui suoi canli social. Si vede un pianeta misterioso, un astronauta la cui tuta ha il logo della Juve (e quello dell’Adidas, oltre alla coccarda della Coppa Italia) e si inutisce una targhetta col nome dell’astronauta: K. Yildiz.

Poi il casco si apre e per un attimo si intravede la maglia del giovane attaccante turco. Poi nero e una data: 16/07/2024, domani. La striminizita frase che accompagna il post recita: Gear up for a new space trip.

Il post in poche ora ha ricevuto 120 mil alike e oltre 1300 commenti, la maggior parte dei quali ipotizza che domani la Juventus annuncerà la maglia numero 10 per Kenan Yildiz.

Ovviamente si tratta di un annuncio importante per i tifosi bianconeri, visto che la maglia numero 10 della Juve è stata sulle spalle dei più grandi campioni, da Sivori a Platinì, da Roberto baggio a (ovviamente) Alex Del Piero. Domani ne sapremo di più.

