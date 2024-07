Uomo trovato morto nel bagno chimico di un cantiere a Torino

TORINO – Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un bagno chimico presente in un cantiere di via Donizetti a Torino, in San Salvario. A dare l’allarme questa mattina gli operai che si apprestavano ad iniziare la giornata lavorativa.

Sarà la polizia ad indagare sulle cause della morte, per il momento l’ipotesi è quella di un malore, anche se non si esclude la possibilità che l’uomo sia stato vittima di un’overdose di qualche stupefacente.

