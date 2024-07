Il Politecnico di Torino lancia la seconda edizione del Master in User Experience per l’Inclusive Design

TORINO – Il Politecnico di Torino e ISTUD Business School presentano la seconda edizione del Master di I livello in User Experience per l’Inclusive Design, un programma formativo all’avanguardia dedicato alla progettazione di servizi digitali inclusivi, accessibili a ogni forma di disabilità e esigenza particolare.

La crescente digitalizzazione ha incrementato la domanda di professionisti capaci di combinare competenze umanistiche e digitali per sviluppare esperienze utente coinvolgenti e facilmente accessibili. Questa figura, nota come UX designer, gioca un ruolo cruciale nel ponte tra tecnologia, processi operativi e le necessità degli utenti, focalizzandosi sul miglioramento dell’interazione con i prodotti e i servizi digitali.

L’Unione Europea ha recentemente approvato la Direttiva UE conosciuta come “European Accessibility Act”, che impone requisiti di accessibilità per i prodotti e servizi digitali per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. Questo impulso normativo sottolinea l’importanza di formare professionisti in grado di implementare design inclusivi fin dalle prime fasi di sviluppo.

Il Master in User Experience per l’Inclusive Design è progettato per laureati in ambiti umanistici (come Lettere e Comunicazione) e tecnici (Architettura, Ingegneria, Design), offrendo loro le competenze necessarie per influenzare positivamente il mercato attraverso l’implementazione di esperienze utente orientate all’inclusività. Il percorso formativo combina approcci Human-centred con le più recenti metodologie di Digital Transformation e Management, preparando gli studenti ad affrontare le sfide professionali con una visione integrata e multidisciplinare.

Durante la prima edizione del Master, gli studenti hanno sviluppato soluzioni innovative in collaborazione con aziende partner, come un’app multicanale per facilitare la spesa a persone con disabilità visive e un assistente virtuale per supportare i medici di base con l’integrazione dell’AI. Questi progetti hanno dimostrato l’efficacia dell’approccio inclusivo nella creazione di prodotti digitali che migliorano la qualità della vita degli utenti.

Il Master in User Experience per l’Inclusive Design offre agli studenti un percorso formativo completo che include lezioni frontali, laboratori, seminari e project work, culminando in uno stage finale presso aziende leader nel settore. Le opportunità di carriera per i laureati includono ruoli di UX designer, UX researcher e consulenti di accessibilità e inclusività in aziende tecnologiche e creative.

Le candidature per la seconda edizione del Master sono aperte fino al 23 settembre 2024. Per maggiori informazioni sui requisiti di ammissione e per presentare la propria candidatura, visitare il sito ufficiale del Politecnico di Torino dedicato al Master in User Experience per l’Inclusive Design.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese