Weekend culturale tra Santo Stefano Belbo e Nizza Monferrato

SANTO STEFANO BELBO E NIZZA MONFERRATO – Questo fine settimana si prospetta ricco di eventi culturali tra Santo Stefano Belbo e Nizza Monferrato, con due appuntamenti di alto livello inseriti rispettivamente nello Storymoving Festival e nella Rassegna Sfumature di Libri.

Venerdì 19 luglio, a Santo Stefano Belbo, presso la Chiesa dei SS Giacomo e Cristoforo alle 21.30, va in scena lo spettacolo “D’altro canto – polifonie dal mondo“. Un viaggio musicale attraverso canti polifonici sacri e popolari delle diverse culture del Mediterraneo e dei Balcani, accompagnato da strumenti della tradizione popolare suonati da Ilaria Pezzera, Miriam Gotti, Swewa Schneider e Davide Bonetti alla fisarmonica.

Sabato 20 luglio, invece, alle 20.45 a Nizza Monferrato, si terrà “Shakespeariana in Rosso“, una passeggiata tra le parole immortali di Shakespeare nelle cantine storiche Bersano, Guasti e Scarpa. Gli attori del Teatro degli Acerbi guideranno i partecipanti per le strade del centro storico e all’interno delle cantine, interpretando estratti celebri da opere come Romeo e Giulietta, Riccardo III e Macbeth.

Entrambi gli eventi sono gratuiti previa prenotazione presso l’ufficio turistico di Nizza Monferrato.

