Down informatico globale: disagi e ritardi anche all’aeroporto di Torino

TORINO – Un down informatico globale da questa mattina sta mandando in tilt gli spostamenti tramite treni e aerei anche in Italia. Disservizi inoltre in banche e aziende.

Tanti i viaggi in ritardo o cancellati e altrettanti i disagi per problemi, almeno due, che, senza esagerare, hanno scatenato il caos: il primo riguarderebbe Microsoft Azure, il cloud di Microsoft, mentre il secondo sarebbe relativo a Crowdstrike, che avrebbe rilasciato un aggiornamento del software che ha messo in ginocchio i pc di Microsoft.

Dall’aeroporto di Torino fanno sapere che

a causa di un malfunzionamento globale dei sistemi informatici, le procedure di accettazione potrebbero subire dei ritardi. Invitiamo a recarsi in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di imbarco poiché potrebbero verificarsi disagi e cancellazioni

