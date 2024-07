Microsoft down a livello mondiale: ritardi e cancellazioni di treni e aerei in tutta Italia

PIEMONTE – A causa dei problemi legati ai disservizi dei computer Windows, molti treni e aerei su scala nazionale sono stati sospesi o sono in ritardo di diverse ore.

Al momento, non si sa quando la situazione tornerà alla normalità. A tutti i passeggeri, è consigliato di monitorare gli aggiornamenti in stazione e in aeroporto o sui siti online. Il disservizio di Microsoft, che sta causando problemi di vario genere a livello globale, sarebbe dovuto ad un errore di aggiornamento di un software di cybersicurezza Crowdstrike, usato da svariate aziende ad amministrazioni.

Si stanno registrando interruzioni alle principali banche, media e compagnie aeree di tutto il mondo. Negli Stati Uniti, la United Airlines ha cancellato tutti i voli ed è attualmente ferma. In Italia, invece, la compagnia Aeroporti di Roma ha segnalato in una nota che «nonostante i propri sistemi non siano stati impattati, si stanno verificando ritardi e/o cancellazioni sui voli in partenza e in arrivo a causa di un problema generalizzato a livello mondiale sui sistemi informatici». Sul proprio sito online, l’aeroporto di Torino-Caselle ha comunicato che «a causa di un malfunzionamento globale dei sistemi informatici, le procedure di accettazione potrebbero subire dei ritardi. Invitiamo a recarsi in aeroporto con largo anticipo rispetto all’orario di imbarco».

