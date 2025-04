Alessandria, negozio chiuso e sanzionato per oltre 17.000 euro

ALESSANDRIA – Un negozio di Alessandria, situato in via Lumelli, è stato chiuso e sanzionato per un importo complessivo superiore a 17.000 euro.

Il provvedimento è frutto di un’operazione congiunta condotta dai carabinieri della stazione Alessandria Cristo, dal NIL (Nucleo Ispettorato del Lavoro), dal NAS (Nucleo Antisofisticazioni e Sanità) e dalla polizia locale. Il NIL ha riscontrato numerose irregolarità, tra cui assunzioni non regolari, lavoro in nero e mancata valutazione dei rischi. A causa dell’assenza della comunicazione di impiego per un lavoratore non regolarizzato e del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi), è stata disposta la sospensione dell’attività; la titolare del negozio è stata inoltre denunciata per la mancata redazione del DVR, con un’ammenda di oltre 9.000 euro, a cui si aggiungono sanzioni amministrative per altri 4.000 euro.

Il NAS ha rilevato carenze igienico-strutturali, sanzionando l’attività con una multa di 2.000 euro, e ha contestato la mancata attivazione del manuale di autocontrollo, con ulteriori 2.000 euro di sanzione. Durante il controllo sono state sequestrate cinquanta confezioni di alimenti scaduti. Alla luce delle condizioni igienico-sanitarie riscontrate, sarà avanzata anche una nuova proposta di chiusura. Infine, la polizia locale ha avviato accertamenti per verificare eventuali ulteriori violazioni e sanzioni.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese