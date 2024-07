Licenziato da Stellantis per scarso rendimento, il tribunale di Torino reintegra dipendente

TORINO – Una serie di licenziamenti, per presunto scarso rendimento, hanno colpito gli impiegati dello stabilimento Torinese di Stellantis. Uno di questi lavoratori è stato licenziato con la stessa motivazione nel settembre 2023 presso le aree di ingegneria di Mirafiori.

Oggi, la Fiom Cgil di Torino rende noto che il tribunale ordinario di Torino sezione lavoro, in data 12 luglio 2024, ha disposto la reintegra del lavoratore licenziato.

Gianni Mannori, responsabile dello stabilimento di Mirafiori per la Fiom Cgil di Torino dichiara: “In attesa delle motivazioni che hanno determinato questa importante sentenza, non possiamo esimerci dal commentare positivamente quanto deciso dal Tribunale del Lavoro di Torino, che accoglie pienamente quanto sostenuto dai nostri legali dello studio Poli-Ingegneri ovvero, l’infondatezza di quanto contestato al

lavoratore.

Ne eravamo convinti prima, ma ancor di più oggi che, la strada intrapresa dall’azienda non aveva ragione di esistere, e che purtroppo ci si trovava dinanzi ad una coercizione per coloro che rifiutavano i percorsi degli incentivi all’esodo su base volontaria. Il sapere è fondamentale per il rilancio di Mirafiori, le aree ingegneristiche, nonostante il ridimensionamento di questi anni, rimangono ricche di competenze e professionalità; Stellantis riparta da queste ricchezze per il pieno rilancio dello stabilimento di Mirafiori e dell’automotive italiana.”

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese