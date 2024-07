San Sebastiano da Po: auto colpisce bicicletta e poi si ribalta, una donna è in gravi condizioni

SAN SEBASTIANO DA PO – Risulta in gravi condizioni la donna al volante dell’automobile rimasta coinvolta in un incidente stradale avvenuto poco fa in via Chivasso.

Secondo le prime informazioni, il veicolo si è prima scontrato con una bicicletta e poi si è ribaltata, finendo contro un cartello e poi fuori strada. Sul posto ci sono i sanitari della Croce Rossa di Chivasso e Gassino e l’elisoccorso. La donna alla guida dell’auto è rimasta incastrata nel veicolo ed è ferita in maniera grave.

Sono presenti i carabinieri per i rilievi del caso. Chiusa la strada per consentire le operazioni di soccorso.

Iscrivi al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese