Al Festival No Tav Alta Felicità sarà vietata la vendita di superalcolici

VENAUS – Il sindaco di Venaus, Avernino Di Croce, ha firmato l’ordinanza che vieta l’asporto e la somministrazione di superalcolici al prossimo Festival No Tav Alta Felicità che si terrà dal 26 al 28 luglio.

Solo birre e bibite analcoliche, quindi. E nessuna bottiglia di vetro o lattina per il popolo No Tav che parteciperà all’evento. Il divieto vale per l’area interessata al festival e nel raggio inferiore ai cinquecento metri e interessa i titolari di locali, venditori ambulanti e gestori dell’evento. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica.

I controlli saranno effettuati dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto riporta Rai News, Tra il sindaco di Venaus, Avernino Di Croce, e la questura di Torino, a quanto si apprende, c’è stato nelle scorse settimane uno scambio di comunicazioni in cui la polizia avrebbe infatti sottolineato che il campeggio è abusivo ed evidenziato tutte le irregolarità presenti nella manifestazione.

Lo scorso luglio, dopo una serie di accertamenti, prima dell’inizio della manifestazione, era stato inviato alla procura di Torino un dossier contenente tutte le violazioni contestate, dalla mancanza di steward ai concerti e violazioni alla sicurezza e in materia di somministrazione di bevande. Oltre che all’occupazione abusiva di suolo pubblico.

Il Festival Alta Felicità

Dal 26 al 28 luglio la Borgata 8 Dicembre di Venaus sarà di nuovo attraversata da migliaia di persone che arriveranno in Val di Susa per tre giorni di musica, dibattiti, incontri e gite.

Anche quest’anno il Festival No Tav si concentrerà sulla tematica ecologica, visti gli evidenti cambiamenti climatici in atto, non soltanto sui nostri territori, ma in tutto il mondo, che stanno modificando la vita di tutti e tutte: a maggior ragione alla luce del contesto di guerra in cui vengono destinate ingenti risorse per la distruzione e non per la salvaguardia della vita e del pianeta.

