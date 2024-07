Camion si ribalta sulla tangenziale di Fossano, traffico deviato sulle strade secondarie

FOSSANO – Intorno alle 11 di oggi, martedì 23 luglio, un camion che trasportava pannelli solari si è ribaltato sulla tangenziale di Fossano vicino alla rotatoria di località Santa Marta-Belmonte in direzione di Alba. Lievi ferite per il conducente che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale.

Sul posto vigili del fuoco e polizia locale per regolare la viabilità, fortemente congestionata dall’incidente.

“A causa del ribaltamento autonomo di un mezzo pesante, la tangenziale di Fossano – SS231 “di Santa Vittoria” è provvisoriamente chiusa al traffico in direzione Asti tra lo svincolo del viadotto La Reale (km 61,300) e l’intersezione a rotatoria tra la tangenziale e Viale Regina Elena/SS231 (km 59).

Per effetto della chiusura è provvisoriamente in vigore l’uscita obbligatoria a Marene per la circolazione in direzione Asti e il divieto di ingresso in tangenziale per chi proviene dalla SP165.

Il personale Anas e le Forze dell’Ordine sono sul posto per la gestione dell’emergenza, la regolazione della viabilità e per ripristinare la percorribilità della tangenziale non appena completate le attività di rimozione del veicolo incidentato e la messa in sicurezza delle barriere laterali danneggiate” – fa sapere l’Anas in una nota.

