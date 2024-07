Automobile semi distrutta in centro a Torino per un ramo caduto da un albero

TORINO – Una Fiat Panda è stata praticamente distrutta da un grosso ramo che si è staccato dagli alberi dell’aiuola Balbo in via del Mille angolo via Accademia Albertina.

Il proprietario dell’automobile era appena salito in auto per uscire dal parcheggio quando il grande ramo è caduto dall’albero schiantandosi sul parabrezza anteriore della Panda che è sta semidistrutta.

Sono intervenuti i vigili della polizia municipale che hanno messo in sicurezza la zona.

Nessun danno alle persone, oltre a un grande spavento, mentre l’automobile è fortemente danneggiata.

