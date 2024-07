Meteo Piemonte: scontro tra alta pressione africana e depressione britannica porta pioggia e temporali sui rilievi

PIEMONTE – Nel corso della serata odierna l’anticiclone di matrice atlantica che convoglia deboli flussi nordoccidentali sulla nostra regione comincia a cedere a causa di una vasta area depressionaria in discesa dalle Isole Britanniche; sotto la spinta di tale depressione prenderà forza un promontorio di alta pressione di stampo più africano che manterrà la sua influenza sul Piemonte fino alla fine della scadenza previsionale. La transizione tra queste due figure sinottiche, tra venerdì sera e sabato, permetterà una debole infiltrazione di aria più fresca sul Piemonte settentrionale che favorirà, su tale area, lo sviluppo di rovesci e temporali di intensità anche moderata sui rilievi in possibile sconfinamento alle pianure. Per le restanti scadenze le precipitazioni appaiono più sporadiche e prevalentemente relegate alle Alpi. Attese temperature in aumento, più marcato da Domenica.

