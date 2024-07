Fondazione Crt premia Anpas Piemonte con 11 nuove ambulanze

PIEMONTE – Fondazione Crt, grazie al bando Missione Soccorso, ha assegnato a undici associazioni Anpas del Piemonte contributi per l’acquisto di ambulanze da destinare al servizio di soccorso di emergenza 118. I contributi di Fondazione Crt per le nuove ambulanze garantiscono il ricambio di mezzi di soccorso non più convenzionabili operanti sul territorio della Regione Piemonte e della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il mantenimento dell’efficienza del servizio di emergenza sanitario.

Le undici associazioni di volontariato Anpas del Piemonte vincitrici del bando Missione Soccorso 2024 sono: Croce Verde Mombercelli (At), Croce Verde Alessandria (Al), Croce Verde Casale Monferrato (Al), Croce Verde None (To), Croce Verde Rivoli (To), Vasc Volontari Assistenza e Soccorso Caravino (To), Croce Verde Torino (To), Croce Verde Villastellone (To), Vssc Volontari Soccorso Sud Canavese (To), Croce Bianca Fossano (Cn), Croce Verde Verbania (Vco).

“Vedere i nostri progetti selezionati – commenta Vincenzo Sciortino, presidente Anpas Piemonte – e dunque premiati nell’ambito del bando Missione Soccorso della Fondazione Crt, è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo riconoscimento rappresenta un’importante opportunità per rafforzare e ampliare le nostre attività di soccorso e assistenza nella nostra regione. Il sostegno della Fondazione Crt non solo ci permette di migliorare i nostri servizi, ma sottolinea anche l’importanza del volontariato e del lavoro svolto dalle persone, che ogni giorno si dedicano con passione e competenza al bene della comunità. Desidero esprimere il nostro più sentito ringraziamento alla Fondazione Crt per la fiducia accordata e per il continuo sostegno al volontariato”.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte rappresenta 80 associazioni di volontariato con 15 sezioni distaccate, 10.658 volontari (di cui 4.254 donne), 5.498 soci, 698 dipendenti, di cui 81 amministrativi che, con 460 autoambulanze, 249 automezzi per il trasporto disabili, 266 automezzi per il trasporto persone e di protezione civile e 2 imbarcazioni, svolgono annualmente 586.458 servizi con una percorrenza complessiva di 19.532.181 chilometri.

