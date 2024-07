Torino ospiterà il pattinaggio di velocità alle Olimpiadi del 2030

TORINO – Mentre Parigi si prepara ad accogliere le Olimpiadi 2024, Torino torna a brillare sotto i riflettori olimpici. Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha ufficialmente assegnato a Torino il compito di ospitare le gare di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi e le Paralimpiadi Invernali del 2030. L’evento si svolgerà presso l’Oval di Torino, un impianto che già nel 2006 aveva ospitato con successo le competizioni di pattinaggio di velocità durante le Olimpiadi Invernali.

L’annuncio è stato fatto da Parigi, durante la 142esima sessione plenaria del CIO, dal Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo. «Questa è una notizia che arriva dopo mesi di intenso lavoro in sinergia con la Regione Piemonte e ci riempie di grande orgoglio» ha dichiarato Lo Russo. «Il nostro desiderio di rivivere l’emozione di ospitare un grande evento sportivo e le ricadute positive per il nostro territorio sono stati premiati. Abbiamo avviato una proficua interlocuzione con il comitato olimpico francese e con le autorità della Francia, mettendo a disposizione i nostri impianti».

La scelta di Torino come sede delle gare di pattinaggio di velocità per le Olimpiadi del 2030 rappresenta un riconoscimento significativo per la città, che continua a posizionarsi come un importante polo per eventi sportivi internazionali. L’Oval, già ben noto per le sue prestazioni eccellenti nel 2006, accoglierà atleti e atlete da tutto il mondo, offrendo una vetrina spettacolare per questo affascinante sport.

Il Sindaco Lo Russo ha espresso il suo entusiasmo per il ritorno delle Olimpiadi Invernali a Torino: «Questo risultato straordinario conferma il nostro impegno e la nostra capacità di attrarre grandi eventi sportivi. Torino si conferma sempre più al centro delle rotte dei grandi eventi internazionali».