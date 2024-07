McDonald’s di piazza Statuto chiuso per insufficiente aerazione

TORINO – Nella giornata di ieri, mercoledì 24 luglio 2024, gli agenti del nucleo antisofisticazioni della polizia locale e gli ispettori dell’Asl Torino hanno notificato un provvedimento di chiusura al ristorante fast-food McDonald’s di piazza Statuto. La decisione è stata presa a causa dell’insufficienza di aerazione dei locali, ritenuti non idonei ad accogliere la clientela, soprattutto in un periodo di caldo afoso come questo.

Gli ispettori hanno riscontrato che l’ambiente del ristorante non era adeguatamente ventilato, creando condizioni potenzialmente rischiose per la salute dei clienti e del personale. La riapertura dell’esercizio sarà possibile solo quando il McDonald’s riuscirà a garantire il ripristino delle condizioni di salubrità richieste.

Secondo le autorità, potrebbero essere necessari alcuni giorni per effettuare gli interventi necessari e riottenere le autorizzazioni sanitarie. Va comunque precisato che durante i controlli non sono state riscontrate anomalie sulle condizioni degli alimenti e sulla loro conservazione, assicurando che i cibi serviti erano in regola con le normative vigenti.

