Cade dal tetto mentre monta pannelli solari, operaio del Verbano morto in Svizzera

LOSONE – Un altro incidente sul lavoro, questa volta in Svizzera, ha provocato la morte di un operaio di 47 anni, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola.

Come reso noto dalla polizia cantonale, l’uomo stava montando alcuni pannelli solari sul tetto di una abitazione quando, per cause in fase di accertamento, è caduto di sotto facendo un volo di almeno quattro metri. Sul posto si sono recati i soccorritori del Salva, ma purtroppo per il 47enne non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate.

Sul posto anche la polizia per le indagini.

Immagine di repertorio

