A Torino una rissa finisce a colpi di bottiglia: un uomo ferito a un braccio e uno fermato dalla polizia

TORINO – Una serata movimentata quella di ieri in via Tonale, teatro di una rissa in strada.

Secondo quanto si apprende, intorno alle 19 di ieri, una lite violenta tra due uomini è finita a colpi di bottiglia. Sono stati gli stessi residenti di via Tonale a dare l’allarme.

Uno degli uomini coinvolti è rimasto ferito a un braccio; soccorso dai sanitari del 118 giunti sul posto, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale. Non risulta in pericolo di vita.

Sul posto anche la polizia che ha fermato e portato in questura l’aggressore. Non si esclude che la lite possa essere avvenuta dopo un tentativo di rapina o per una questione di debiti.

